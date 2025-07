Fincantieri e Indonesia. Dalle nuove sinergie pronta la prima Mpcs

E’ stata consegnata da Fincantieri l’unità Mpcs “Kri Brawijaya 320“ su commissione della Marina Militare dell’Indonesia. Si tratta di una importante commessa che comporta per i prossimi anni la consegna di altre due unità combattenti multi missione. La cerimonia si è svolta allo stabilimento Fincantieri di Muggiano a Spezia alla presenza del presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, dell’ammiraglio Muhammad Ali capo di Stato Maggiore della Marina Indonesiana, l’ambasciatore d’Indonesia in Italia, Junimart Girsang, l’ammiraglio Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina Militare e l’ammiraglio Giacinto Ottaviani direttore nazionale degli armamenti. Un momento importante che ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i due paesi nel settore della difesa navale.

La prima unità consegnata nel cantiere spezzino di Fincantieri è stata costruita in tempi davvero brevissimi per conto della Marina Militare Indonesiana. Una commessa che rientra nelle nuove sinergie costruttive messe in atto dal gruppo. In questo caso si tratta della prima di due unità Mpcs-PPA e, insieme alla gemella, la KRI PRABU SILIWANGI-321, rappresenta un importante tassello nello sviluppo della partnership strategica tra Fincantieri e il Ministero della difesa indonesiano. Le due PPA andranno così a rappresentare le unità combattenti maggiori della Marina Indonesiana, che contribuiranno alla stabilità del quadrante Indo-Pacifico e alla tutela degli interessi nazionali indonesiani. Le principali caratteristiche tecniche dell’unità PPA Multipurpose Combat Ship, navi altamente versatili, sono rappresentate dalla particolare progettazione che consente di svolgere un’ampia gamma di missioni. Tra questo le operazioni di combattimento in prima linea, pattugliamento con capacità di soccorso in mare ma anche operazioni di Protezione Civile.

Inoltre, l’unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) tramite gru laterali oppure una rampa di alaggio situata a poppa. Nel caso specifico appena consegnato si tratta di una nave della lunghezza di 143 metri fuori tutto capace di raggiungere la velocità di oltre 31 nodi e ospitare 171 persone di equipaggio. E’ inoltre dotata di impianto di propulsione combinato diesel e turbina a gas (CODAG) e di un sistema di propulsione elettrica. Fincantieri si conferma dunque uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica a alta tecnologia, leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore.