Fincantieri, confermati il cda e l’ad Folgiero

L’assemblea degli azionisti di Fincantieri, riunita nei giorni scorsi a Trieste sotto la presidenza di Biagio Mazzotta, ha confermato il nuovo consiglio di amministrazione che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2027, il quale a sua volta ha riconfermato Pierroberto Folgiero (nella foto) quale amministratore delegato e direttore generale della società, con deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria e per la presentazione al consiglio dei piani industriali e dei budget annuali. Al presidente Mazzotta, spiega la nota di Fincantieri, sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione della security aziendale e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Presidente e ad concorreranno inoltre alla definizione delle attività di comunicazione e relazioni istituzionali, alla definizione e allo sviluppo delle strategie nazionali e internazionali e alle attività di internazionalizzazione di Fincantieri. Il consiglio di amministrazione di Fincantieri per il triennio 2025-27 oltre a Mazzotta e Folgiero, è composto dagli amministratori non esecutivi e indipendenti Paolo Amato, Gianfranco Battisti, Sara Carrer, Mariachiara Geronazzo, Sergio Marini, Secondina Giulia Ravera, Emilio Scalfarotto, e Simona Camerano (amministratore non esecutivo). A oggi nessuno dei consiglieri di amministrazione detiene azioni di Fincantieri ad eccezione di Folgiero, che detiene 103.668 azioni ordinarie.