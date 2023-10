Finanziamento per la galleria . Spallanzani

Ci sono i soldi anche per l’adeguamento antincendio della galleria Spallanzani nel pacchetto di interventi da quasi cinque milioni di euro finanziato dalla Regione Liguria a valere sui fondi della Legge 145. Nello Spezzino arriveranno 593.239 euro: 189.742 euro sono destinati al Comune della Spezia per l’adeguamento della Galleria Spallanzani per la prevenzione degli incendi, mentre 178.568 euro sono stati destinati al Comune di Beverino per eseguire lavori di manutenzione straordinaria su varie infrastrutture comunali. Alla Provincia della Spezia 309.636 euro per l’acquisto di veicoli commerciali per trasporto. I progetti, dalla costa all’entroterra, si inseriscono nella programmazione annuale di Regione Liguria a sostegno di Comuni e Province. "La Regione è al fianco dei sindaci nel percorso di ammodernamento e recupero infrastrutturale – commenta l’assessore regionale Giacomo Giampedrone (nella foto) –. Lo fa con un aiuto concreto a Comuni e Province per favorire la resilienza territoriale. Non solo nelle situazioni di somma urgenza, ma anche nelle altrettanto importanti sedi di sviluppo, come nel caso di piste ciclabili e impianti di illuminazione. Questa nuova tranche di fondi dimostra l’attenzione del Settore Infrastrutture verso le pluralità della regione, spesso caratterizzate da fragilità. Parlare di infrastrutture significa anche parlare di efficientamento e sicurezza sul lavoro, è per questo che per il rinnovo del parco mezzi Regione Liguria ha stanziato negli ultimi due anni 3 milioni e mezzo". Complessivamente lo stanziamento ammonta a 4.877.850 euro.