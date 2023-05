Finanziamenti per il nido e il restauro dell’edificio della Croce Verde

Un micronido per Borghetto Vara. È l’idea sviluppata dall’amministrazione comunale guidata da Stefano Coduri, che ha deciso di utilizzare buona parte di un finanziamento ottenuto dal ministero dell’Interno, pari a 83.790 euro per riqualificare alcuni spazi dell’edificio scolastico e adeguarli alle esigenze del nuovo servizio dedicato a bambini fino a 36 mesi. "Un’opera che vuole sottolineare come l’amministrazione abbia a cuore le esigenze delle famiglie borghettine e dei loro piccoli, futuro del paese" afferma il vicesindaco Andrea Licari. Tra gli interventi che saranno realizzati col contributo ministeriale, anche la riqualificazione dell’edificio situato in piazza Umberto I, utilizzato dalla locale Croce Verde. "Anche in questo caso si tratta di interventi attesi da tempo che testimoniano l’attenzione del Comune per una nostra storica e fondamentale associazione" dice il vicesindaco. Altri fondi verranno poi impiegati nella messa in sicurezza di strade e parcheggi; nello specifico nel cimitero e nei marciapiedi del capoluogo, e per la strada di Valle della Noce, nella frazione di L’Ago.