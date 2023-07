Finalmente Lucio Musica al castello

Un coinvolgente concerto-spettacolo intitolato ‘Finalmente Lucio’, in cui verranno presentate le versioni acustiche per voce, flauto, viola e pianoforte delle più celebri canzoni di Lucio Battisti verrà proposto domani alle 21.15 nel Castello San Giorgio a La Spezia. Protagonista del concerto sarà il quartetto romagnolo formato da Cristina Di Pietro alla voce, Matteo Salerno al flauto, Aldo Zangheri alla viola e Mattia Guerra al pianoforte. Il concerto, uno degli appuntamenti del XXIX Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’ ed inserito nella rassegna ‘Notti al Castello’, offre una rivisitazione del tutto originale dei capolavori di Lucio Battisti. Si potranno riscoprire, brani di grande successo in versioni acustiche tra cui ‘Emozioni’, ‘E penso a te’, ‘Il mio canto libero’, ‘I giardini di marzo, ‘Fiori rosa’ e tante altre. Ingresso a pagamento: per prenotare email [email protected] o 379 2779796 (anche sms eo whatsapp).

m. magi