Filosofia e ambiente. Incontro al ’Costa’

La scorsa settimana la conferenza di Diego Marchini e domani, alle 15.15, nella biblioteca del liceo classico ‘Lorenzo Costa’, è in programma il secondo incontro del ciclo di conferenze ‘Prostrati in gramine molli... (Lucrezio, De rerum natura, II 29). Relazioni tra uomo e ambiente nel mondo antico’, organizzato dalla delegazione della Spezia ‘Giuseppe Rosati’ dell’Associazione italiana di cultura classica. Interverrà Maria Michela Sassi, professore ordinario di Storia della filosofia antica all’Università di Pisa. Gli interessi dell’eminente studiosa si concentrano soprattutto sulla filosofia presocratica, in particolare per il rapporto tra mito e razionalità, sulla figura di Socrate, Platone e Aristotele, specialmente per il rapporto fra anima e corpo, sull’estetica antica e sulla storia sulla storia del pensiero scientifico. Il tema della conferenza riguarderà ‘I filosofi greci e l’ambiente’. Il ciclo di conferenze si concluderà l’8 marzo con l’intervento di Paolo Sangriso ‘Misurare la terra, la terra misurata. Il paesaggio organizzato di età romana’.