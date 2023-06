Filma il ladro mentre le ruba la bici La polizia locale riesce a catturarlo

Ha visto dal terrazzo di casa, nel quartiere Umbertino, un uomo con un vistosissimo giubbotto arancione, proprio mentre le rubava la bicicletta. Era legata ad un palo, ma lui ha sollevato il mezzo a due ruote fino alla sommità, in modo da ’sfilare’ il fermo e renderlo inutile. Vittima una donna spezzina che però, dal canto suo, ha avuto la prontezza di riprendere col telefonino il ladro. E col filmato si è recata subito a sporgere denuncia al vicino comando della polizia locale. Nel video si vedevano la bicicletta e l’autore del furto. Gli operatori dell’area sicurezza non hanno certo lasciato cadere nel vuoto la denuncia, attivandosi per recuperare la bicicletta. Trascorsi diversi giorni, quando le speranze sembravano ormai svanire, gli agenti della polizia locale hanno rintracciato la bicicletta rubata e anche il conducente, un quarantenne tunisino regolare sul territorio italiano, che era vestito proprio con gli stessi vestiti che aveva durante il furto. Sono bastate poche domande per capire che i sospetti erano giusti. Il tunisino, gravato oltretutto da un divieto di dimora nella provincia della Spezia, dopo essere stato sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici in questura, è stato denunciato per furto aggravato. E’ stata anche inoltrata al tribunale della Spezia una richiesta di aggravamento della misura cautelare per il tunisino, visto che quella in atto si è rivelata inefficace. La bicicletta è stata restituita alla proprietaria.

"Un altro reato denunciato - ha sottolineato l’assessore comunale alla sicurezza Giulio Guerri – si è risolto in tempi brevi con l’individuazione del responsabile e il recupero della refurtiva grazie al lavoro della nostra polizia locale, che è parte integrante di un dispositivo di sicurezza cittadino che dà prova della sua efficienza anche attraverso la capacità e rapidità di risoluzione dei casi di rilevanza penale".

Massimo Benedetti