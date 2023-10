"Film poster exhibition". Il cinema e la fotografia. L’arte racconta la bellezza

Il cinema e la fotografia s’incontrano, in un matrimonio capace di riservare scampoli di arte inattesa e omaggiare la bellezza del grande schermo con un saggio della creatività del territorio. Il risultato è una carrellata di scatti, realizzati dagli iscritti all’associazione "Liberi di Vedere", guidata dal presidente Marco Aliotta e dal vice Gregorio Tommaseo, con un intento preciso: riprodurre la locandina o una scena memorabile e iconica di un film.

Questa collettiva s’intitola "Film poster exhibition" e sarà inaugurata oggi alle 19.30 presso il cinema teatro Il Nuovo di via Colombo 99, dove rimarrà in programma fino al mese di dicembre. Una sala fra le più amate e dedite a cogliere la bellezza e gli insegnamenti della Settima Arte, ospiterà l’originale connubio: la location ideale per queste interpretazioni, fatte in assoluta libertà dai fotografi amatoriali. Ogni socio, mesi fa, ha scelto un film a piacere, a lui particolarmente caro: da Elizabeth a Luci della Ribalta, passando per Cabaret,. Pellicole senza tempo, ricostruite con dovizia di particolari. Cate Blanchett, Charlie Chaplin, Liza Minnelli e tanti altri mostri sacri, riprodotti reinterpretando i loro personaggi con un lavoro sui costumi, sul trucco, sulle acconciature e gli accessori. Un compito portato a termine all’insegna della dovizia, ma anche dell’amore per queste due arti, non senza un coinvolgimento emozionale: c’è il film che ha commosso, fatto ridere, spaventare, sognare. Il tutto condensato in 30 scatti: una galleria in cui ritrovare volti e storie familiari che resterà aperta ogni giorno dalle 16.30 alle 22 a ingresso gratuito. "Tante idee, vari spunti che ogni membro dell’associazione, coi propri mezzi e possibilità, ha messo letteralmente in mostra, indipendentemente dal livello raggiunto da ognuno. Probabilmente non tutti i lavori verranno capiti e apprezzati ma sicuramente, almeno per me, si è trattato di un’esperienza ricca e soddisfacente" spiega Lara Montepagani, una delle partecipanti al progetto. A seguire, la proiezione del film "Foto di famiglia" di Ryôta Nakano, che racconta l’emozionante storia vera del fotografo Masashi Asada, che salvò migliaia di scatti e album di famiglia nel disastro causato dal terremoto che nel 2011 colpì il Giappone. Ancora una volta, fotografia e cinema vanno a braccetto. "Un racconto sorprendente e di rara umanità, che accompagnerà verso un ritratto universale che omaggia la condivisione, tutte le famiglie e l’altruismo. Nella fotografia esistono, come in tutte le cose, delle persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare" sottolineano i gestori de Il Nuovo.

Chiara Tenca