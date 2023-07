Filippo Rossi laureato con il voto di 110 e lode in scienze politiche

Il giovane spezzino Filippo Rossi si è brillantemente laureato in scienze politiche, ottenendo il massimo dei voti e la lode, all’Università di Pisa. Ha discusso, avendo come relatori i professori Sara Poli e Luigi Maria Riccardi, la tesi su “Opportunità e obiettivi di protezione ambientale legati alla governance internazionale degli oceani”. Nella tesi, il neo dottore in scienze politiche ha affrontato la questione dei rifiuti marini in plastica e la produzione di energia tramite la tecnologia eolica offshore. A Filippo Rossi le confìgratulazioni di amici e familiari e i complimenti della nostra redazione.

Nella foto, Filippo insieme ai genitori e alla sorella