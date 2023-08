Fiera di San Pietro Vara: Tradizioni, Spettacoli e Prodotti Biologici

Oltre 150 operatori fra ambulanti, artigiani, antichi mestieri, banchi gastronomici, saltimbanchi, artisti di strada, poi le suggestioni musicali per le vie del borgo, le cantine aperte con prodotti biologici, l’esposizione di macchine agricole e i giochi per bambini che animeranno per una giornata intera un piccolo centro dell’Alta Val di Vara. Torna domenica, con grande soddisfazione di tutti, la manifestazione ‘San Pietro Vara in Fiera’, organizzata dal Comune di Varese Ligure in collaborazione con Confartigianato La Spezia. Si parte alle 8.30 con l’apertura dei banchi e si termina a tarda sera. Il tutto accompagnato dalla tradizionale porchetta di San Pietro Vara, sgabei e tanto buon vino. Durante la giornata visitatori e turisti verranno intrattenuti dal bravissimo ventriloquo e comico Nicola Pesaranesi (con la sua scimmia Isotta). Ma l’evento cresce di anno in anno, quindi in serata, e precisamente alle 21.30, in piazza San Pietro Vara (come dice lo stesso protagonista, nella sua storia sui social, "Impossibile perdersi, è tutto lì, vi aspetto!"), è previsto lo spettacolo del prestigiatore mentalista Andrea Paris, tra i vincitori di Italia’s Got Talent 2019, primo a Tu si que vales 2020.

"La riscoperta dei piccoli borghi, gli antichi mestieri, i prodotti agroalimentari genuini, la semplicità delle feste popolari – dichiarano da Confartigianato – sono la sfida turistica della Val di Vara". Un’edizione (la seconda dopo lo stop di due anni dovuto all’emergenza sanitaria del Covid) che sta vedendo l’impegno di tutti gli abitanti del borgo di San Pietro Vara coordinati dall’assessore Luigina Cademarchi, per incuriosire visitatori e turisti della Val di Vara, dalla Spezia, dal Tigullio e dalle Cinque Terre.

marco magi