"Fiducia da meritare ogni giorno" Sturlese brinda, gli altri ingoiano

Fra le prime espressioni di ossequio al neo sindaco Francesca Sturlese c’è stata ieri quella di un suo avversario diretto, Marco Vignudelli: "Vittoria netta, complimenti e auguri sinceri". Lui non siederà in consiglio: "Sono stato chiamato per governare non per fare opposizione. Ce ne sono di più bravi. Ne parlerò con gli eletti della mia lista. Ho intenzione di lasciare il posto al primo dei non eletti". E così, insieme all’eletto in prima battuta Iacopo Conti, dovrebbe entrare nel parlamentino Roberto Farnocchia. Sono tante poi le new entries nell’assise. A spiccare per numero di voti - 102, posizionandos​i come candidato al consiglio col maggior numero di consensi dopo i candidati sindaci - è Franco Carassale, presidente dimissionario, giunto fine mandato, della società sportiva Forza e Coraggio delle Grazie. Ha scalzato di poco il vicesindaco Emilio Di Pelino (96 voti). Poi tutti consiglieri al primo incarico: Antonio Sgarlata (63), Sara Mancini (51), Daria Ambrosini (50), Emanuele Bertetti (35), Riccardo Balzarotti (32). Non passano due consiglieri uscenti: Angelo Zignego (30) e Luigi Raviolo (21). Tutti, eletti e non eletti, ieri sera hanno festeggiato il primo cittadino a palazzo civico e poi in calata a Porto Venere. Il brindisi augurale è avvenuto al bar La Vigna. "Grazie della fiducia. Ogni giorno dovremo lavorare per continuare a meritarla" ha detto alzando i calici.

A distanza assaporava un aperitivo amaro Francesca Sacconi, lapidaria nel commentare il voto: "Evidentemente questa amministrazione piace. Ce la terremo per altri cinque anni". Stizzita? "No, demoralizzata".

Paolo Negro medita; prima di scegliere di non commentare, durante lo spoglio delle schede tratteggia una prospettiva: "Alla vigilia della consultazione abbiamo colto segnali per promuovere un’opposizione con la squadra di Vignudelli".

Fuori dal consiglio non mancherà di incalzare Fabio Carassale: "Come volevasi dimostrare... Francesca Sturlese Sindaco di Porto Venere! Amara constatazione per chi come me ha tentato l’unità sino al giorno prima della presentazione delle liste. Personalmente, preso atto della mancata unità, avevo dichiarato che pensavo di disertare le urne essendo matematicamente improbabile, dato il fronte frammentato, l’ottenimento del cambiamento e così per coerenza è stato. Ho pubblicamente dichiarato sui social che ogni cittadino sarebbe stato senza dubbio libero di comportarsi come avrebbe creduto e, come Gruppo “Ambiente e Progresso”, non abbiamo dato indicazioni di voto vista l’eterogeneità dei componenti".

Corrado Ricci