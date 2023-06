Fiamme sul tetto dello stabulatore partite dai pannelli fotovoltaici

La colonna di fumo alta e nera era ben visibile da più parti della città. L’allarme è scattato ieri pomeriggio quando è scoppiato un incendio sul tetto dello stabulatore di Santa Teresa. Una volta partito l’sos, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Spezia con tre squadre che in breve tempo hanno domato le fiamme e nel giro di una ventina di minuti la situazione è tornata alla normalità. A prendere fuoco, da quanto emerso, sono stati alcuni pannelli solari installati sull’edificio della struttura in uso alla cooperativa militicoltori. Ancora da chiarire cosa abbia provocato l’incendio: nei giorni scorsi nell’area sarebbero stati eseguiti alcuni interventi. Fortunatamente non si sono registrati feriti e non è stato necessario l’arrivo del 118.