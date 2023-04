Fiaccolata a Migliarina con la banda Puccini

Fiaccole, musica e commozione per ricordare il 78° anniversario della Liberazione. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Migliarina alla fiaccolata partita da Largo Marcantone accompagnata dalla banda musicale ’Puccini’; in Piazza Concordia è stata deposta una corona al monumento al Migliarinese, così come al Parco XXV Aprile una corona al monumento ’Fischia il vento’. Dopo l’esecuzione dell’inno da parte della banda musicale, sono state lette alcune memorie inviate dal partigiano Carlo Ferrarini ’Crispino’ della Brigata Garibaldina Ugo Muccini