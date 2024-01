Fiaba sulla disabilità, premiata Daniela Mazzoni. Il riconoscimento arriva per ’Sogno di una nota’

Grandi soddisfazioni per la spezzina Daniela Mazzoni, scrittrice che ha conquistato risultati degni di nota in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Il più recente, il piazzamento ai primi posti dell’importante kermesse letteraria annuale ‘La Fiaba di Selvino’, organizzata dal Comune di Selvino (Bergamo) giunto alla 23ª edizione, con una fiaba a tema sociale, incentrata sulla diversa abilità. In particolare, il suo sesto posto, è merito del suo testo intitolato ‘Sogno di una nota’. Tra l’altro la scrittrice sarà ospite dell’incontro con l’autore organizzato dall’Anspi della Spezia, in programma martedì 23 gennaio, parlando del tema della violenza sulle donne, partendo dalla lettura del suo racconto ‘Non sarò schiava’, mentre a breve sarà pubblicata una sua raccolta

di racconti di vario genere.