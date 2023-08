Fezzano si gode la gloria Via al mercato dei vogatori

I vincitori festeggiano, gli sconfitti si leccano le ferite e provano a partire d’anticipo per cercare di migliorarsi. È così da sempre, in tutti gli sport, e il Palio del Golfo non fa certo eccezione. A pochi giorni dall’edizione numero 98 della disfida, per molte borgate è tempo di riflessioni e piani per la ripartenza. Al Fezzano, che si gode il momento dopo la fantastica doppietta di domenica – sabato grande festa in paese per celebrare una stagione eccezionale – a stretto giro di posta la borgata comincerà a ragionare sul 2024, anche alla luce della deroga alla norma ‘dei 5 Palii’ che permette alla borgata vincitrice di ripresentarsi alla Morin con lo stesso equipaggio. "Ci stiamo ragionando, presto parleremo coi nostri ragazzi, di certo la nostra borgata non ha mai fatto ‘voga mercato’ e non manda via nessuno – dice il capoborgata Gianni Del Soldato –. Mi risulta che qualche borgata abbia già cominciato a corteggiare i nostri vogatori, così come alcuni atleti si sono offerti di venire a vogare qui qualora si liberasse un posto. Vedremo. Manfrone (allenatore degli equipaggi Senior e Donne, vincitori alla Morin; ndr) è blindato e rimane sicuramente a Fezzano fino a quando lo vorrà". Per una borgata che festeggia, un’altra che prova a ripartire dopo un Palio sottotono condito da polemiche. A Cadimare, lo strappo tra gli Squatters e la società è stato certificato dall’assenza del tifo organizzato cadamoto alla Morin. La dirigenza tuttavia sembra orientata a tirare dritto, nonostante l’amarezza per i risultati ottenuti (soprattutto nella gara Junior; ndr.), pronta a ripartire per organizzare la nuova stagione.

Alle Grazie, dove si festeggia l’incredibile Palio Junior conquistato domenica, parte dei ragionamenti per il 2024 ruota proprio attorno all’armo dei giovani: Alessio Corsini e Alessio De Gennaro il prossimo anno passeranno di categoria, diventando Senior: rimarranno alle Grazie? È presto per saperlo, ma l’intendimento della borgata sarebbe quello, mentre Biagio Mori e Gianluca Cecchi rappresenterebbero lo zoccolo duro attorno al quale ricostruire l’armo Junior, che potrà contare ancora sull’allenatore Simone Calamati. Al Canaletto, il grande Palio disputato dall’armo Senior ha rilanciato le ambizioni della borgata. Per il 2024, l’idea è di presentarsi al via con tutti e tre gli equipaggi, riconfermando quello Senior. "La mia idea è che gli equipaggi vincenti non si cambiano, e il nostro equipaggio lo è: c’è intendimento di confermarlo, se i vogatori hanno voglia di dimostrare che possono vincere – dice il presidente Massimo Terenziani –. Vogliamo formare anche l’equipaggio femminile".

Momento di riflessione anche in casa Fossamastra, dove c’è la sensazione che domenica si sia chiuso un ciclo, soprattutto sull’armo femminile, bicampione nel 2021 e nel 2022, e quest’anno comunque terzo. "Siamo già al lavoro. Nel femminile l’idea è di rinnovare, negli uomini cercheremo di mantenere uno zoccolo duro, qualcosa quest’anno ci è mancato. Da valutare gli Junior, equipaggio che era comunque il più giovane del lotto". Qualcosa si sta già muovendo anche nella parte di levante del Golfo dei Poeti. A San Terenzo, si sta lavorando per promuovere in blocco tra i Senior l’equipaggio Junior splendido secondo alla Morin; alla Venere Azzurra, la borgata è già al lavoro per competere il prossimo anno con due equipaggi. "Junior e senior, guidati sempre dal nostro grande mister e direttore sportivo Fausto Sassi – dice Maurizio Moglia, presidente della Lega Navale sezione di Lerici –. La Venere Azzurra è rinata. Ringrazio l’equipaggio, la tifoseria e gli sponsor". Stesso discorso a Tellaro, dove si sta lavorando a un secondo equipaggio ed è partita anche la ‘caccia’ a un allenatore.