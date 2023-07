Fezzano si confema con un bis Senior e ragazze vincono alle Grazie Il Cadimare primeggia negli junior

Altra prepalio, altra doppietta del Fezzano. Alle Grazie, a due settimane dall’appuntamento che vale una stagione intera, gli Squali non mollano la presa e piazzano la terza doppietta nelle ultime quattro prepalio. L’equipaggio Senior e quello Femminile vincono le proprie gare con ampio margine, ed è di tutta evidenza che siano i naturali candidati principali alla vittoria nelle acque della Morin per il 98° Palio del Golfo del prossimo 6 agosto; tra gli Junior, il Cadimare dopo tre settimane di digiuno torna prepotentemente alla vittoria. Così in sintesi dopo le regate disputate nell’insegnatura scrigno nella quale troneggia il santuario di Nostra Signora delle Grazie.

Nella gara Senior, il Fezzano conquista la quarta vittoria consecutiva (la quinta stagionale) al termine di una prova maiuscola. Una gara condotta fin dal primo giro di boa, con Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Luca Castellani e Francesco Landi, timonati da Alice Marcantoni, che alla fine chiudono in 11’07’’25 infliggendo distacchi enormi al resto del gruppo. Al secondo posto col tempo di 11’15’’73 ecco il Fossamastra: per i biancocelesti è il secondo podio consecutivo dopo il terzo posto conquistato a San Terenzo. Sul gradino più basso del podio si piazza invece il Canaletto, che chiude la propria prova in 11’17’’92. Il quarto posto è appannaggio del La Spezia Centro, seguito nell’ordine da Muggiano, Cadimare, Venere Azzurra, Lerici, Marola, Le Grazie e Tellaro, con Porto Venere squalificato dopo aver sbagliato il giro di boa. Nel femminile, arriva un altro monologo del Fezzano. L’equipaggio composto da Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello, con Jacopo Fortini al timone, non conosce sconfitta e domina anche nelle acque della baia di Ria, conquistando la settima affermazione stagionale e blindando anche il ruolo di favorito nella gara in programma il prossimo 6 agosto alla Morin. La vittoria arriva al termine di una gara condotta praticamente in solitaria e conclusa col tempo di 5’43’’96, col Fossamastra secondo a quasi sette secondi di distanza (5’50’’70) ma che riesce a conquistare la piazza d’onore al termine di un bel duello con le padrone di casa delle Grazie, alla fine terze in 5’51’’24. Quarto posto per il Lerici, che si mette alle spalle nell’ordine La Spezia Centro, Muggiano, e Porto Venere. Ad aprire il pomeriggio di gare, come di consueto, è stata la gara Junior, che ha visto il ritorno alla vittoria del Cadimare. I giovani cadamoti, a secco nelle ultime tre prepalio – complici due squalifiche che hanno vanificato altrettante vittorie, e la sfortuna (con contorno di polemiche) che ha caratterizzato l’ultima prepalio a San Terenzo – tornano a ruggire con la solita prestazione autoritaria: al termine dei mille metri, sono più di cinque i secondi di distacco che i giovani pirati mettono tra la propria barca e il resto del gruppo, mostrando nuovamente quella superiorità che si era già vista con continuità nella prima parte della stagione. Federico Pecunia, Lorenzo Sommella, Marco Peghini e Filippo Salvetti, timonati da Elia Lucilli, ottengono la quarta vittoria stagionale in 5’25’’05; al secondo posto, con 5’30’’43 un brillante San Terenzo, capace di battere in volta i padroni di casa delle Grazie, terzi in 5’30’’82. Ai piedi del podio, ma vicinissimi, il La Spezia Centro e il Fezzano, che precedono nell’ordine Muggiano, Porto Venere, Marola, Canaletto e Fossamastra. Per effetto dei risultati maturati nelle tre gare, il Fezzano si porta a casa anche il trofeo della combinata.

Matteo Marcello