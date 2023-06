Fezzano resta senza parcheggi "Turisti costretti a tornare indietro"

Da una parte l’esigenza di studiare a fondo un’importante scoperta archeologica, dall’altra la necessità di ridare quanto prima un numero di posti auto adeguati ad una zona in sofferenza. Nel frattempo i nodi sono venuti al pettine in occasione del primo fine settimana estivo, quando numerosi turisti si sono riversati nei locali della Marina di Fezzano per trascorrere una serata all’aria aperta, scontrandosi però col problema del posto auto. Il risultato? Chi aveva prenotato un tavolo al ristorante si è trovato nell’impossibilità di parcheggiare e ha dovuto suo malgrado fare marcia indietro. "Uno dopo l’altro – racconta Adriana Incaviglia titolare del ristorante Tritone – mi hanno telefonato i clienti di quattro tavoli per annullare la loro prenotazione". Il motivo, come detto, l’impossibilità di trovare un posto per l’auto ad una distanza percorribile a piedi in tempi accettabili. "Si sono scusati ma dopo lunghi giri a vuoto, sono stati costretti a rinunciare". E qui entra in ballo lo scavo emerso al campo di Fezzano "che ha fermato i lavori e tolto tantissimi posti che sarebbero stati utilissimi in questo fine settimana estivo, il primo di lavoro un po’ più intenso per noi ristoratori della zona. L’anno scorso con i posti auto al campo sportivo riuscivamo a gestire la situazione, ora invece la musica è ben diversa. Devo ancora sentire come è andata ai miei colleghi, io ho perso quattro prenotazioni di tavoli che non ho potuto riutilizzare. Avevo già detto ’no’ ad altri clienti proprio perchè ero al completo. Una beffa". C’è invece chi il posto per l’auto lo ha trovato dopo molte peripezie e un contrattempo che lo ha costretto ad arrivare al ristorante con un’ora e mezzo di ritardo.

"Una coppia di clienti – prosegue Incaviglia – si è presentata a tarda sera perchè era... rimasta chiusa nel silos, dove era entrata in cerca di un parcheggio: non trovandolo ha fatto per uscire ma la sbarra, da quanto mi è stato raccontato, non si alzava fino all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno risolto la situazione. Io stessa poi a fine cena ho riaccompagnato con la mia auto una coppia che aveva trovato parcheggio ben oltre la fine del paese, per evitargli una lunga scarpinata". Problema destinato a riproporsi per tutta l’estate con inevitabili problemi a residenti, turisti e commercianti. "Come Confcommercio – sottolinea Incaviglia – abbiamo proposto di poter utilizzare un’area dell’Aeronautica che è inutilizzata da tempo. Potrebbe essere usata per ricavarci un po’ di posti auto: sarebbe una boccata d’ossigeno per tutta la zona".

Claudio Masseglia