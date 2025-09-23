Fezzanese stavolta mastica amaro. Pareggio tra tante recriminazioni

Stavolta i minuti finali sono fatali per la Fezzanese. Due punti persi che costano il primato ai fezzanoti in quanto in testa alla classifica a punteggio pieno ci sono soltanto due squadre il Campomorone Sant’Olcese ed il Genova. La partita lascia aperte comunque molte recriminazioni per i ragazzi di Giulio Ponte che hanno subito il gol del pareggio in sospetta posizione di fuorigioco e dopo aver fallito due clamorose palle gol. Inoltre nel secondo tempo hanno perso per infortunio due giocatori fondamentali nell’economia dell’impianto difensivo della squadra come Salerno e Masi e questo ha indubbiamente pesato sul risultato e sull’andamento della gara. Ottimo il rientro di capitan Bruccini, autore del gol del vantaggio su punizione. Rammaricato il direttore tecnico Manrico Borrini. "Dopo il vantaggio abbiamo sfiorato il raddoppio in parecchie occasioni che avrebbe chiuso la partita non riuscendo a raddoppiare come meritavamo. Nei minuti finali è arrivato l’episodio incriminato con il loro pareggio. E’ la seconda volta in sole due partite che subiamo un gol in fuorigioco da parte degli avversari stavolta però ci costa due punti. Di conseguenza veniamo via da Arenzano rammaricati". Il prossimo turno il terzo la Fezzanese riceverà a Castelnuovo Magra lo Sporting Taggia.

Paolo Gaeta