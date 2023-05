Fezzanese "La salvezza è la vittoria del gruppo"

Sconfitta ’dolce’ per la Fezzanese che pur perdendo 1-0 a Legnano ottiene la salvezza matematica. La compagine del presidente Arnaldo Stradini infati pur scivolando all’11° posto, ha quattro punti di vantaggio dalla zona play-out attualmente da Derthona e Pinerolo ed è irraggiungibile a una sola giornata dalla fine. A Legnano i ragazzi di Stefano Turi sono incappati in una giornata negativa cedendo ai grintosi lilla di casa. Ma quello che conta per il team di Fezzano è aver raggiunto la salvezza che gli consentirà di partecipare alla serie D per la sesta volta nella sua storia. Grande la soddisfazione per i verdi l’aver mantenuto una categoria di tale prestigio ed importanza che dà lustro a tutto il piccolo borgo marinaro del Comune di Portovenere. Raggiante il vice presidente della Fezzanese Ivan Stradini: "Dedico questa salvezza a tutta la mia famiglia ed in particolare a mio padre il presidente Arnaldo Stradini che è da sempre il mio punto di riferimento nella vita, nel lavoro e nel calcio. Siamo felici e soddisfatti per aver ottenuto per la sesta volta nella nostra storia la partecipazione al prestigioso campionato di serie D. La nostra forza è avere una piccola e grande società con tante persone che lavorano nell’ombra giorno dopo giorno. La serie D è un campionato complicato e devo dire veramente grazie a tutti i nostri dirigenti perchè sono la vera forza di una società di calcio, senza nulla togliere ai calciatori, al tecnico e al suo staff che sono quelli che vanno in campo, ottengono i risultati e e hanno la gioia (e la fortuna) di giocare al calcio. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo e continueremo a fare. Un ringraziamento particolare va anche al mister della juniores Cristiano Rolla che ha saputo formare giocatori, alcuni dei quali passati alla prima squadra, ai nostri sponsor e a tutti coloro che ci hanno dato una mano”.

Paolo Gaeta