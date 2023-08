Festival Paganiniano: Chines ospite a Varese Ligure

La terza settimana del Festival Paganiniano di Carro si chiude oggi con un appuntamento a Varese Ligure, in collaborazione col VI Festival musicale Varesino ‘Novecento in bianco e nero’, all’oratorio dei Santi Antonio e Rocco. Alle 21 si terrà un recital di Alberto Chines. Una formazione solida e il confluire di tante esperienze didattiche e professionali assai diversificate, hanno contribuito a fare di Chines un artista vivace e poliedrico. Il giovane pianista palermitano si è formato all’Accademia di Imola con Franco Scala e Piero Rattalino, e al Conservatorio di Bolzano con Davide Cabassi. A quindici anni ha debuttato al Teatro Massimo di Palermo e nel 2011 ha vinto il primo premio al Concorso pianistico internazionale ‘Palma d’Oro’ di Finale Ligure. Si è esibito, tra le altre, nella Sala Mozart dell’Accademia Filarmonica di Bologna, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Politeama Garibaldi di Palermo, alla Van Cliburn Recital Hall di Fort Worth (Texas) e in varie città europee, oltre ad aver recentemente debuttato a Londra per il Keyboard Charitable Trust e al Tiroler Festspiele Erl. Chines, che da poco ha pubblicato il primo cd, ‘37’, con musiche di Bach, Schumann, Ravel e Bartók, è molto attivo anche nell’ambito cameristico, collaborando con la violista Anna Serova, col chitarrista Eugenio Della Chiara, col Quartetto Nôus e con il pianista Emanuele Delucchi, e ha seguito diversi progetti in trio, quartetto e quintetto. Alberto Chines, Steinway Artist dal 2020, stasera propone un programma che prevede Les Indes Galantes di RameauDukas, Sonata in Re Maggiore, Op.28 di Beethoven e Le Sacre du Printemps di StravinskijRaphling. I biglietti si potranno acquistare al botteghino. Info: [email protected] o 351 6281806.

marco magi