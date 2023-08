Festival ’Nuove Terre’ ad Anzo, Costa e Framura

Doppio spettacolo tout pubblic dedicato a famiglia e identità oggi a Framura per il festival Nuove Terre. Con le Officine Papage si inizia alle 19, in località Anzo, in piazzetta degli Ulivi con ingresso gratuito, per ‘Di che famiglia sei?’ di Silvia Elena Montagnini (che cura anche la regia insieme a Marco Pasquinucci) con Benedetta Tartaglia. In scena una donna che stende i panni e inizia a raccontare di un muro che aveva diviso la città, dividendo le famiglie al suo interno. Da una parte quelle formate da un uomo e una donna sposati con figli, dall’altra tutte le altre. Per fortuna adesso ci sono le porte nel muro. E si può passare. Per fortuna quando inizia il racconto la situazione è stata già risolta. Ma cos’è successo una manciata di anni fa? Quando il muro è stato innalzato e ci hanno divisi? Chi ha risolto la situazione e come? Grazie a due bambini eroi, le famiglie si conosceranno e si scopriranno molto simili, con, alla base, l’amore, il rispetto, il sostegno e la comprensione. Poi, si passa in località Costa, in piazza della Chiesa, alle 21.30 (ingresso a 5 euro), nella produzione Irene SeriniIf Prana per ‘Abracadabra - Incantesimi di Mario Mieli - L’educazione del bambino e della bambina’. Lo spettacolo è ideato messo in scena e prodotto da Irene Serini, Caterina Simonelli, Anna Resmini, Luca Oldani, Christian Tubito, Maurizio Guagnetti e Compagnia IF Prana (primo spettatore Fabio Cherstich). Mario Mieli, filosofo, poeta, attivista e attore, muore suicida a trent’anni nel 1983. Un personaggio scomodo e dimenticato in Italia, quasi rimosso, ma studiato all’estero per i suoi rivoluzionari scritti, che anticipano di quarant’anni gli studi sull’identità di genere e la sessualità. ‘Abracadabra - incantesimi di Mario Mieli’ è un percorso teatrale diviso in tappe, che porta in scena il pensiero di Mieli, la sua indagine sul difficile rapporto con la femminilità, con l’identità di genere e con il desiderio represso. Info e prenotazioni al 334 2698007 o a [email protected]

Marco Magi