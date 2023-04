Festival delle geografie Incontri ed escursioni

Torna a Levanto il ‘Festival delle geografie’, la kermesse delle Officine del Levante, che mette al centro la geografia, una chiave che consente di aprire le porte di molte altre materie, scienze e arti. E il programma della manifestazione in scena da giovedì 13 a domenica 16 aprile, giunta alla settima edizione, lo dimostra. Ecco quindi musica, letteratura, poesia, spettacolo, hiking, biking, boating, formazione, pedagogia, didattica, geopolitica, ambientalismo, sociologia, cinema, oceanografia e astrofisica. Il festival esiste per conoscere il territorio e propone tre escursioni: venerdì 14 mattina in barca con Rosa dei Venti boat tour di Marco Scaramuccia ‘Terra dal mare’, sabato mattina in bicicletta con pedalata assistita con Ebikein di Matteo Scardovelli in giro per le frazioni e la vallata di Levanto, domenica mattina con Fabio Giacomazzi girando per Levanto con la mappa settecentesca del Vinzoni e il gps. Per le scuole, giovedì 13 mattina le elementari possono ‘Viaggiare con le storie’, poi al pomeriggio il campionato di geografia su piattaforma per il liceo Pacinotti, e venerdì mattina due laboratori ambientali con Legambiente e UnigeSave the children. Per i docenti sabato mattina, dalle 9 alle 13, cinque sessioni a cura di Università di Pisa dedicate ai docenti con ospiti Serena Giudici, Paolo Macchia, Angiola Codacci Pisanelli e Roberta Francioli. Terra, mare e spazio i temi dei tre pomeriggi di venerdì, sabato e domenica, con otto relatori per i temi caldi e di attualità, dai cambiamenti climatici alle fragilità diseguaglianze e diversità, alla geopolitica e cetacei del mediterraneo e una storia di navigatori, infine una panoramica delle missioni spaziali e gli usi quotidiani del gps.

Per la notte internazionale della geografia di venerdì 14, ci sarà un concerto di musiche identificabili geograficamente (Aronne Dell’Oro e Peppe Frana), poi sabato sera una lettura con musica su ‘Il marziano a Roma’ di Ennio Flaiano e domenica pomeriggio un’anteprima del Festival Internazionale di poesia sul tema ‘Eros e mare’ con il reading-performance di Claudio Pozzani.

Marco Magi