Festival Andersen spalanca le porte ad ’Hamelin’

Prosegue anche oggi la programmazione dell’Andersen Festival di Sestri Levante, che si concluderà in grande stile domenica. Alle 17.30 e alle 19.30 al Convento dell’Annunziata è in programma ‘Hamelin’, presentato da Factory Compagnia Transadriatica, Premio Eolo come ‘migliore spettacolo dell’anno dedicato alle nuove generazioni’. L’interessante ed educativa rappresentazione verrà proposta in replica, negli stessi orari, anche domani e giovedì. Ricordiamo, comunque, che oggi alle 17.30 in piazzetta Bellotti, per l’Andersen Off, ecco Rosicchio, il mostro dei libri, un laboratorio creativo di segnalibri – a cura di ‘L’albero della vita onlus’ – un’attività ad offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto per finanziare il progetto ‘Varcare la soglia - Genova’, che lavora al contrasto alla povertà educativa nel quartiere di Sampierdarena.