Festival Amfiteatrof Concerto di classica stasera in Sant’Andrea

Nella chiesa di Sant’Andrea a Levanto, stasera a partire dalle 21.30, è in programma uno spettacolo, nell’ambito del ciclo ‘Liguria delle Arti’, di musica, arte e poesia con Pino Petruzzelli, l’organo di Tiziana Canfori, la tromba di Marco Caviglia (dal Conservatorio Niccolò Paganini di Genova) e la storica dell’arte Irene Fava. Quest’ultima racconterà proprio della chiesa e dei dipinti di Andrea Semino e Giovanni Battista Merano in essa contenuti. I concertisti, invece, eseguiranno musiche di Marc-Antoine Charpentier, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. Petruzzelli, invece, leggerà brani di Dante Alighieri, Eugenio Montale e propri personali. Il nono concerto della trentaduesima edizione del Levanto Music Festival Amfiteatrof dal titolo ‘Musica Storia Architettura’ si terrà in una cornice speciale, quest’anno, grazie alla parrocchia e alla curia.