Festa per nonna Rina Traguarda i 100 anni

Rina Cariola vedova Agnetti, nata e residente a Casale, ha taglia ieri il prestigioso traguardo dei cento anni. A memoria d’uomo, riferiscono gli abitanti del territorio comunale pignonese, è la prima e unica centenaria di questo lembo di Val di Vara. La sua vita è costellata di fatica e lavoro, ottima ristoratrice e coordinatrice culinaria. E nei giorni scorsi il sindaco le ha fatto visita, accompagnato da esponenti dell’amministrazione donandole pergamene della sua nascita e dei propri genitori. Con Natale Agnetti, suo dirimpettaio, si sposò molti anni dopo, nel 1946. Dalla loro unione sono nati 4 figli, Anna Gilda, Francesco, Mauro ed Edda. La famiglia è conosciuta nella zona per l’attività di falegnameria, che si tramanda da generazioni e quella di ristorazione svolta fino alla fine degli anni ‘90. Dopo una vita di lavoro come contadina, Rina ha cucinato per decenni nel ristorante “Da Natale”, aperto insieme al marito e ai figli: i suoi ravioli, le sue tagliatelle fatte a mano e il pane cotto nel forno a legna lo hanno reso conosciuto in tutta la provincia. Rina è per la famiglia e per tutti quelli che la conoscono un esempio di impegno, forza, perseveranza, intelligenza e intraprendenza: il lavoro, il dovere, la cura per gli anziani, i bambini e i malati di famiglia, la solidarietà e la generosità sono stati una costante nella sua vita. Nonostante le prove e i dolori, Rina non si è mai persa d’animo, anzi.. La famiglia oggi conta anche 7 nipoti e 5 pronipoti, che domenica festeggeranno i 100 anni di nonna Rina, insieme a tutta la comunità di Casale, che le ha sempre dimostrato stima e affetto. Da non dimenticare la figlia Edda ex sindaco e Anna Gilda, che è stata per molti anni bibliotecaria a Pignone.

Euro Sassarini