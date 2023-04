Festa per l’inaugurazione del Bistrot Caffetteria "Vogliamo dare un servizio a residenti e turisti"

Un po’ tutta Pignone ha partecipato all’inaugurazione del Bistrot Caffetteria di via Superiore gestito da Elena, Danilo e dai figli Leonardo e Riccardo. Dopo la chiusura dell’unico bar del borgo, avvenuta 6 mesi fa, residenti e turisti si sono trovati senza un punto di riferimento sociale e di ristoro. Ecco spiegata la partecipazione massiccia dei pignonesi nel giorno della festa per l’apertura, nei locali situati proprio di fronte alla pizzeria di famiglia Il Castellaro. "Il nostro obiettivo – spiega Elena – era creare un futuro ai nostri figli che sono molto motivati. E poi dare un servizio adeguato al paese e ai turisti, le cui presenze di anno in anno crescono. Voglio ringraziare i miei suoceri per il loro aiuto specie nei momenti difficili. E’ la dimostrazione che con l’aiuto di chi ti vuole bene gli obiettivi si possono raggiungere".

Euro Sassarini