Torna a San Terenzo la festa per il Carnevale dei bambini. Come da tradizione decennale sarà infatti il borgo a ospitare l’evento che l’amministrazione comunale ha dedicato a bambini e ragazzi, domenica 19 febbraio a partire dalle 14. Il via alle danze sarà in piazza Brusacà dove l’associazione de ’I Vagabondi’ intratterrà i più piccoli con babydance, truccabimbi, uno spettacolo di micromagia, giochi a tema e sfilata delle mascherine sul lungomare, il tutto condito con divertenti mascotte, caramelle, dolciumi e zucchero filato! A partire dalle 15 sempre in piazza Brusacà sarà possibile iscriversi gratuitamente al concorso “Mascherina più bella” per il 2023 che verrà poi decretata nel corso del pomeriggio. Dalle 16 la festa si sposterà sul lungomare dove Caccia Dj intratterrà grandi e piccini con deejay set e presentazione delle mascherine con successiva premiazione del concorso. Nel borgo anche banchi di dolciumi, palloncini e zucchero filato. Il traffico resterà chiuso dalle 14 alle 17.30 nel tratto compreso tra piazza Brusacà e viale della Vittoria, sarà dunque impossibile scendere da viale Garibaldi ma sarà invece possibile risalire da viale della Vittoria venendo da Lerici. "In questo momento di difficoltà del Comitato per il Carnevale che ha sempre seguito l’organizzazione dell’evento e che speriamo possa tornare in forza per la prossima edizione, l’amministrazione comunale ha scelto di non interrompere la tradizione davvero antica di festeggiare il Carnevale nel borgo", spiega il sindaco Leonardo Paoletti.