Festa Europea della Musica, il Conservatorio Puccini presenta un ricco programma di concerti

Si celebra oggi la Festa Europea della Musica e il Conservatorio Puccini, in collaborazione col Comune, ha pronto un ricco programma di concerti. Si inizia, al conservatorio alle 11.30, con i quartetti per archi di Mozart e Brahms, poi dalle 13 l’esibizione di flauti e pianoforte, e a seguire l’ensemble di fagotti, ‘L’orso e l’uccellino’, i cantanti della Florida Atlantic University; alla Galleria Quintino Sella, dalle 15 alle 15.20, e al Museo Lia dalle 15.30 alle 16 il coro di tromboni del Puccini. Dalle 15.30 alle 16.30 in conservatorio Emma, dalle 15.45 alle 17, alla Quintino Sella, i percussionisti del Puccini, dalle 16 alle 17.45 al Lia l’ensemble da camera di flauti e chitarre, dalle 16.45 alle 17.30 in conservatorio Chopin e Ravel, dalle 18.30 alle 20, al Castello San Giorgio il Sax Bis quartet, dalle 19 alle 20.30 in piazza Mentana il Jazz combos, infine al Civico, dalle 21 alle 22.30, l’Orchestra del conservatorio.