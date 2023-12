Festa doppia al ristorante La Gira

Un festeggiamento doppio l’altra sera per lo staff del ristorante La Gira della Foce. Nella giornata di chiusura del locale, assieme ai dipendenti e ai figli, la famiglia Tartarini ha approfittato per festeggiare il Santo Natale e nell’occasione anche il significativo traguardo dei 154 anni di attività del Ristorante La Gira. I titolari Massimo e Carla, dipendenti e familiari si sono ritrovati tutti a tavola nel locale storico degli amici Paola e Sandro Pagni a Marcantone. Finale con torta di frutta della gelateria Tutto Gelato di Rosaria a Fossitermi. E non è mancato neppure un brindisi per il nuovo anno.