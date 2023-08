Festa di San Bernardo a La Spezia: Alla Chiappa torna l'evento

Ritorna dopo tre anni la Festa di San Bernardo organizzata dalla parrocchia di San Bernardo Abate alla Chiappa. I festeggiamenti si svilupperanno in due giorni e si svolgeranno al campetto Brunetti di via Monfalcone 420. Si inizia oggi, a partire dalle 17, con l’apertura dei banchi gastronomici dove sicuramente non mancheranno i mitici sgabei e i giochi, poi dalle 19 ecco la Muscolata di San Bernardo a cura della Cooperativa dei Mitilicoltori Spezzini. Ma non finisce qui, perché alle 21, la scuola di ballo ‘La Clava Latina’ con le sue ragazze e i suoi ragazzi animerà la serata coinvolgendo tutti i presenti. Domani, la festa prosegue alle 19, ripetendo la muscolata dei Mitilicoltori Spezzini, poi dalle 21 è previsto un intrattenimento. Visto il grande appeal dell’evento è consigliabile la prenotazione telefonando al numero 347 4764222 (anche per avere informazioni)