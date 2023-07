Festa dell'Avis di Porto Venere: premiazione dei donatori

Una cerimonia per celebrare l’anniversario della fondazione dell’Avis comunale di Porto Venere e conferire le benemerenze a 35 soci donatori. È quanto organizzato per oggi dall’associazione alle 17.30 ai giardini pubblici delle Grazie. L’Avis comunale di Porto Venere ha sede alle Grazie in locali messi a disposizione dalla locale pubblica assistenza. Sono iscritti circa 35 donatori che nel 2022 hanno effettuato 51 donazioni, "un dato che può essere migliorato e contiamo di centrare l’obiettivo nel 2023, sia acquisendo nuovi soci, sia incrementando le donazioni – fanno sapere dall’associazione –. Proprio per gestire al meglio le donazioni da più di un decennio aderiamo ai progetti nazionali di Servizio civile e anche attualmente possiamo contare sull’entusiasmo e le competenze della volontaria Agnese Sturlese che ha appena preso servizio". La fondazione della sezione comunale avvenne il 9 luglio del 1972 quando, grazie al generoso impegno di Livio Bello, anche a Porto Venere fu creata la sezione Avis. "Con la Festa del donatore si vuole soprattutto sottolineare l’importanza di effettuare donazioni. Per agevolare chi è intenzionato ad intraprendere il percorso della donazione sarà presente dalle 15.30 l’autoemoteca: chi fosse interessato a diventare nuovo donatore può sottoporsi a visite ed esami di idoneità alla donazione, per le quali non è necessario essere a digiuno, portando con sé tessera sanitaria e documento d’identità" spiegano dall’associazione.