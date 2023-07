Festa della solidarietà al centro sociale Raccolta fondi per il progetto Furgomytho

Riprende questa sera e domani la festa gastronomica e musicale organizzata all’area verde del centro sociale di Molicciara dall’associazione Amici del Giacò impegnati nel sostenere il progetto "FurgoMytho" consistente l’acquisto di un furgone attrezzato a studio mobile per svolgere progetti sociali proposti dal gruppo Lavoratorio Artistico. Sia oggi che domani a partire dalle 19 apriranno gli stand gastronomici con le specialità tipiche locali accompagnate da buona birra e da tanta musica live. Questa sera si esibiscono i gruppi Milk Way e Earahbutt mentre domani, sabato, suoneranno, nella giornata conclusiva della manifestazione, i Friendzone, The Newcastle e Spiderfolks.