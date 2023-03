"Ferrovia, stop ai lavori"

"Non è pensabile che i lavori vengano effettuati in periodi in cui le presenze turistiche registrano il tutto esaurito. Lo ribadiscono anche le guide turistiche che giornalmente accompagnano i gruppi di turisti nei nostri meravigliosi borghi". Lo stop alla circolazione dei treni per lavori alla stazione di Monterosso continua a far discutere: dopo l’sos lanciato dalle guide turistiche del territorio, arriva la presa di posizione del consigliere regionale Davide Natale, che rincara la dose sullo stato delle stazioni delle Cinque Terre. "È scandaloso che un turista paghi 5 euro per fare 700 metri e si trovi a convivere con stazioni da terzo mondo. Queste mancanze le pagano i cittadini che si devono recare a Spezia per vari motivi. I lavori devono essere fatti in altro periodo ed estesi a tutte le stazioni rivierasche". Natale si augura che "la tempistica sia ancora una volta cambiata per non gettare nel caos i trasporti. L’assessore Sartori si è dimostrato disponibile ad accogliere la mia proposta di modificare il periodo. Le 5 Terre portano nel sistema una montagna di risorse che però hanno poche ricadute in loco: quando si programmano dei lavori non si tengono in considerazione le necessità del territorio"