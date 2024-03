Ferrovia Pontremolese: "Infrastruttura al palo senza investimenti veri"

"Ci fa molto piacere sapere che un altro parlamentare locale del centrodestra venga a dirci che ora la ferrovia Pontremolese è alla attenzione del Governo Meloni. Purtroppo i fatti dicono l’esatto contrario". Così Giorgio Casabianca, responsabile infrastrutture del Pd spezzino, secondo cui "la realtà è che per far partire il lavori del raddoppio dei binari nella tratta Parma-Vicofertile, dal costo di 473 milioni, ad oggi ne mancano 113 e se il governo non trova questi denari il raddoppio non parte . Sulla tratta Vicofertile- Fornovo non ci sono nè la progettazione nè il finanziamento per i lavori. Sulla nuova galleria di valico Pontremoli-Berceto abbiamo solo uno studio di fattibilità con un costo presunto di oltre 2 miliardi".