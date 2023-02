Ferrovia e porto, connubio vincente Its insegna la gestione dei treni

"Quando sei seduto su un banco dell’Its il futuro è accanto a te". Lo slogan dell’Istituto tecnico superiore spezzino, coniato dall’ingegner Roberto Guido Sgherri (Presidente Fondazione Its La Spezia), come tutti gli aforismi riassume in poche e concise parole una missione. Indica una rotta e afferma una regola di vita (in misura uguale a quello che fanno i motti d’arme, nobiliari ed ecclesiastici) e invita a perseguirla con ogni forza di cui si dispone. Il nuovo corso organizzato dal polo formativo è senza dubbio in linea con la sua massima, perché traguarda tutte le sfide del futuro nell’ambito della logistica portuale. In partenza alla fine di marzo (il termine per presentare la domanda di ammissione è fissato per il 15 del mese prossimo) formerà in circa due anni 25 nuovi Tecnici Superiori per la conduzione e la gestione dei mezzi ferroviari. Proprio la trazione su ferro sta diventando oggi sempre più imprescindibile per lo sviluppo delle realtà portuali, e per diverse ragioni fondamentali: in primis rispetto al trasporto su gomma permette di abbattere in maniera significativa tempi e costi, e non da ultimo risulta più sostenibile dal punto di vista ambientale. La transizione ecologica che stiamo attraversando impone importanti investimenti in infrastrutture che privilegino le soluzioni di nuova mobilità sia in termini di efficienza sia di controllo delle emissioni, ma per essere compiuta pienamente, ha altrettanto bisogno di risorse umane qualificate. La creazione di personale specializzato, che sappia gestire e condurre i mezzi ferroviari, è lo scopo dichiarato del corso, e il numero dei partecipanti che saranno ammessi a partecipare è tarato sulle richieste pervenute dalle aziende. Un posto di lavoro assicurato, e anche ben retribuito, perché i ragazzi impareranno a gestire tutte le attività che riguardano un convoglio.

Dalle manovre a terra, con la verifica dei carri e la compilazione della documentazione di viaggio, sino - dopo un intenso periodo di rodaggio - all’abilitazione per la conduzione del treno, diventando così tecnici ferroviari polivalenti a tutti gli effetti. Un percorso formativo lungo ed impegnativo, ma anche stimolante e dal futuro occupazionale certo. Perché anche se il mondo economico si muove ad una velocità sempre maggiore, e le nuove tecnologie cambiano in maniera sempre più repentina modi, tempi e forme di organizzazione del lavoro, il fattore umano rimane decisivo. Chi movimenta la merce sceglie un porto invece di un altro in base ai costi ma soprattutto alla qualità del servizio offerto. E alla fine, attraverso il loro bagaglio di abilità e competenze, la differenza la fanno sempre le persone.

Vimal Carlo Gabbiani