Ferrari e la Liguria di Calvino

Nella sala parrocchiale Itala Mela, a San Terenzo, domani alle 16,30, secondo appuntamento della ‘Rassegna Letteraria 2024’ organizzata da Coop 1° Maggio. Sarà presentato il libro ‘La Liguria di Calvino’, scritto da Marco Ferrari, giornalista e scrittore spezzino in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino. Dialogherà con l’autore Riccardo Bonvicini, giornalista santerenzino e cultore di storia locale. "Con il libro di Ferrari, autore spezzino che ospitiamo per la prima volta nella nostra rassegna – afferma Settimo Scatena, presidente della Coop 1° Maggio – oltre a rendere un doveroso omaggio ad uno scrittore ligure di fama internazionale, riaffermiamo l’obiettivo centrale della nostra rassegna, e cioè la valorizzazione della nostra terra attraverso opere ed autori ad essa legati". Il prossimo appuntamento della rassegna letteraria è previsto per sabato 2 marzo, con lo scrittore Massimo Ansaldo a presentare il libro ‘I delitti di Genova’.