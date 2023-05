Fermerci incontra gli studenti

Il due maggio primo appuntamento con Fermerci in formazione. L’iniziativa che si terrà all`Autorità di Sistema Portuale spezzina è rivolta agli studenti dell`ultimo anno dell`istituto “Capellini-Sauro” che in questa occasione si confronteranno con gli operatori del settore della logistica. Dopo la lezione si passerà a una visita guidata del Porto e dell`Autorità di Sistema portuale. La riunione inaugurale dell`incontro vedrà la partecipazione dell`assessore regionale alle infrastrutture, ambiente e terzo settore, Giacomo Giampedrone. L`iniziativa organizzata da Fermerci ha lo scopo di mettere a confronto scuole, centri di formazione ferroviaria e aziende del settore per far conoscere nuove opportunità lavorative ai ragazzi.