Ferito con la lama, resta in coma Oggi l’interrogatorio del ’rivale’

Stazionario, in coma farmacologico, il giovane cubano accoltellato dal dominicano legato sentimentalmente con l’ex fidanzata del primo. Oggi quest’ultimo, Paulino Batista, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, sarà interrogato dal gip, assistito dall’avvocato Maurizio Raffaelli. Intanto il sindaco Pierglui Peracchini plaude all’operato dei Carabinieri per la tempestiva cattura dell’aggressore: "In uno stato democratico - dice - non si possono impedire episodi spiacevoli e violenti di questo tipo che, purtroppo, si verificano quotidianamente in molte città d’Italia. Ma il lavoro di un buon governo consiste nella cattura di chi commette reati, nel presidio del territorio per garantire la sicurezza della popolazione e la sinergia tra il Comune e le forze dell’ordine, che si rafforza giorno dopo giorno grazi agli investimenti sulla sicurezza fatti in questi anni e alle forze dell’ordine impegnate sul campo, a cui rinnovo i miei complimenti".