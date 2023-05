Ferie e straordinari non goduti Ex dipendente fa causa al Comune

Per diversi anni avrebbe accumulato straordinari e ferie non godute che, una volta trasferito in un altro ente, non gli sarebbero state riconosciute: così, un ex dipendente del Comune di Follo ha deciso di affidarsi a un legale per chiedere un cospicuo risarcimento, superiore ai 70mila euro. L’affondo giudiziario per ottenere l’indennizzo è stato il tema centrale dell’ultima riunione di giunta, che ha visto l’Ente guidato da Rita Mazzi affidare all’avvocato Maria Luisa Zanobini il compito di controbattere alle richieste presentate dall’avvocato dell’ex dipendente. La vicenda non è sfociata ancora in una vera e propria causa, ma il Comune ha ritenuto opportuno affidarsi a un legale. Una storia che affonda le sue radici alcuni anni fa, col dipendente che dopo qualche tempo dall’insediamento della nuova amministrazione lasciò il municipio per trasferirsi in altro ente.