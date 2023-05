Feliciani a testa alta Un’assoluzione piena "Sette lunghi anni di inutile calvario"

"Sette anni di calvario inutile; bastava che fin da subito fossero state prese in considerazione le nostre argomentazioni difensive e a Giuliana Feliciani sarebbe stato evitato un tormento. Dal punto di vista difensivo ritenevo fin dall’inizio evidente la prova della sua innocenza; la richiesta del giudizio immediato era tesa ad ottenere in tempi più ragionevoli un’assoluzione piena, arrivata già in appello per tutti i capi di imputazione e confermata in via definitiva dalla Cassazione".

L’avvocato Valentina Antonini è esausta ma felice. Non solo per il successo professionale ma per la serenità ritrovata dalla collega di studio, assistita nel lungo percorso della giustizia approdato, per lei, al capolinea. La Corte di Cassazione quattro giorni fa, infatti, ha messo la parola fine alla vicenda processuale di Giuliana e ha prorogato la graticola giudiziaria della coimputata Marzia Corini, indirizzandola ad un processo bis d’appello dopo l’assoluzione di secondo grado ritenuta non convincente. A fare maggiormente notizia nell’immediatezza del verdetto, a motivo dell’accusa di omicidio volontario, è stato il dispositivo relativo a Marzia.

Qualche giorno dopo, superata la stanchezza, l’avvocato Antonini ha deciso di togliersi i sassolini-macigno dalla scarpa. "La Cassazione - spiega - ha stabilito sette anni dall’inizio delle indagini e la condanna a 4 anni in primo grado, una volta per tutte, che Giuliana non falsificò alcun testamento. Una verità impostasi dopo l’assoluzione nel merito in appello dall’accusa di circonvenzione d’incapace: Giuliana non pilotò Marco, capace intendere e volere, scevra da ogni interesse; con dolore e su sua richiesta lo accompagnò nella fase terminale dell’esistenza rispettando le sue volontà, che erano quelle espresse nell’atto testamentario incriminato che poi alla distanza si è rivelato espressione puntuale dei desiderata dell’avvocato".

Alla distanza Giuliana ha visto riconosciuto il suo trasporto solidale ma anche il suo essere stata vittima degli eventi che avevano portato all’incriminazione: l’autodenuncia di Marzia sulla modalità di stesura del testamento (scritto da lei su dettatura del fratello e per questo secondo l’accusa falso), le rappresentazioni della fidanzata dell’avvocato, Isa Barrack, la cui credibilità era poi stata messa in discussione dai giudici genovesi. All’inizio su di lei l’accusa aveva costruito le incolpazioni, supportate da testimonianze, anche di professionisti, poi ritenute irrilevanti.

"Giuliana è una grande professionista; lo ha dimostrato anche nel periodo in cui pendeva sulla sua testa la spada di Damocle: non ha mai fatto mancare allo studio il suo apporto chiave. La felicità per me è doppia nella misura in cui ora Giuliana ha trovato nuova carica nell’affrontare la professione insieme ad un team di persone preziose che hanno sempre avuto fiducia in lei e in me che l’ho difesa con la collaborazione illuminata dei colleghi Alessandro Vaccaro del foro di Genova e Luigi Alibrandi del foro di Piacenza. Questi sette anni sono stati difficili e contrastati sul piano emotivo; alcuni non hanno dimostrato vicinanza e solidarietà anzi... per fortuna ne siamo uscite più forti di prima. Un grazie di cuore a chi ci ha dato la forza e la fiducia. A Marzia, che ha la partita ancora aperta, mandiamo un grande in bocca al lupo".

Corrado Ricci