Felettino, un passo avanti Lavori affidati a Guerrato

Un passo avanti verso la tanto attesa realizzazione dell’ospedale Felettino di cui per ora c’è solo l’area cantiere. Un’opera necessaria alla sanità locale, diventata oggetto di discussione e polemiche per le lungaggini cui è andata incontro. Solo di poche settimane fa la polemica fra Pd e maggioranza in Regione sulle lungaggini delle procedure, con i primi a calcare la mano sui tempi e gli arancioni a difendere la correttezza dei tempi tecnici. Ieri dunque si svolta la seduta pubblica in cui la Commissione di gara ha illustrato l’esito favorevole dell’istruttoria relativa alle offerte tecnica ed economica: ad aggiudicarsi in via provvisoria la gara d’appalto è stata la Guerrato Spa, unica ditta ad aver presentato un’offerta che è stata valutata valida. La Commissione ha quindi proposto ad Ire l’aggiudicazione: Ire ha avviato l’iter relativo alle verifiche di natura amministrativa e tecnica previste dalla legge. Confermata quindi la conclusione della procedura, con l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto entro la fine del mese di marzo, con la firma del contratto e il conseguente avvio dei lavori. "Un nuovo passo importante per la realizzazione del nuovo ospedale Felettino della Spezia – sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti con un commento a caldo sulla sua pagina Facebook – la Guerrato Spa si è aggiudicata in via provvisoria la gara d’appalto per la costruzione. Entro la fine di marzo l’iter verrà concluso, con l’aggiudicazione definitiva della gara, la firma del contratto e il conseguente avvio dei lavori. Avanti per dare alla Spezia il suo nuovo ospedale".

Sul tema prende posizione anche l’assessore comunale al patrimonio Manuela Gagliardi. "Il buon andamento della gara per l’ospedale non dipende certo dai soldi che verranno spesi nello stadio" dice anche in risposta a un affondo del consigliere regionale del Pd Davide Natale sui 3,5 milioni finanziati dalla Regione per il rifacimento del Picco. "Lo stadio è finanziato con le risorse del Fondo Strategico Regionale – prosegue Gagliardi – mentre l’Ospedale viene finanziato con risorse reperite diversamente e già nel bilancio della Regione e ben più importanti come entità rispetto a quelle per lo Stadio. E’ scorretto continuare a dire che tutto quello che si fa in città non va bene o non va fatto perché c’è da fare l’ospedale. Il nuovo Felettino si farà, così come si farà lo stadio con o senza le polemiche inutili delle opposizioni, che sembra a sperino sempre che vada tutto male e che la Regione non dia un euro per la nostra provincia. Saremo poi proprio curiosi di sapere cosa direbbero le stesse opposizioni se lo Spezia Calcio il prossimo anno dovesse andare a giocare le sue partite in un’altra città, invece che al Picco, perché nessuno ha stanziato i soldi per adeguare lo stadio. E’ giunto il momento di smetterla con le strumentalizzazioni"