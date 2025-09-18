Felettino, ultimo ok del Rina Check. Il player Sacaim entra in cantiere

Via libera dal Rina Check alla variante di progetto del nuovo ospedale Felettino, relativa alle parti esterne, tra cui i parcheggi, con circa 900 stalli complessivi, le aree verdi, i percorsi pedonali, l’illuminazione e la viabilità di accesso al Pronto soccorso, all’ingresso principale e alla dialisi. Intanto, proseguono i lavori del corpo centrale dell’opera: concluse tutte le verifiche tecniche di legge, il player Sacaim, individuato dalla Guerrato attraverso la Felettino Hospital Service, è entrato in cantiere per procedere con la seconda fase dell’intervento e avviare la costruzione vera e propria dell’ospedale. Entro la prima metà di ottobre è previsto un sopralluogo in cantiere del presidente Marco Bucci con l’assessore all’Edilizia ospedaliera Giacomo Giampedrone, e la firma del Protocollo di legalità con la Prefettura. "Il via libera del Rina Check è l’ultimo tassello procedurale a completamento dell’approvazione complessiva del progetto – dichiarano Bucci e Giampedrone –. Tutto sta procedendo a ritmi serrati secondo i tempi: in cantiere l’attività va avanti senza interruzioni sotto la supervisione del commissario Fabrizio Cardone. Con l’ingresso di Sacaim nelle aree dei lavori, potremo vedere presto anche l’avvio della costruzione in elevazione: mai nella storia di questo progetto si era arrivati a questo punto. Siamo anche alle battute finali della procedura per l’individuazione del player tecnico che si occuperà, una volta costruito l’edificio, di realizzare tutta la parte impiantistica". Per la bancabilità bisognerà attendere novembre, "senza interferenze sul cantiere, che è pienamente operativo" spiega Giampedrone. A oggi in cantiere le attività di scavo dell’area di sedime dell’edificio sono state completate, fatta eccezione per una porzione residua delle ’stecche’ 2 e 3, in ultimazione. Nel frattempo sono state completate le fondazioni delle stecche 1 e 4, mentre la fondazione della stecca 3 risulta già armata e in fase di getto; per la stecca 2 sono in corso le lavorazioni di armatura e l’esecuzione dei getti delle fosse ascensori.Terminate le fondazioni delle quattro stecche, si passerà al completamento del corpo centrale che le unisce.

mat.mar.