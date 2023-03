"Felettino, quel canone fa tremare Ad Asl 5 serve un sostegno reale"

Quel canone di poco superiore ai 16 milioni di euro che l’ASl 5 si troverà a sborsare, ogni anno per 25 anni, per pagare il privato che ha compartecipato ala realizzazione del nuovo Felettino, fa paura. Ed è il motivo per il quale il consigliere regionale del Pd, Davide Natale, sta chiedendo a viva voce un atto am ministrativo che attesti l’impegno dell’Ente Genovese a sostenere Asl 5 in questo sforzo economico. Da qui la presentazione di una interrogazione alla giunta regionale per "conoscere con quali modalità ha deciso di intervenire per agevolare l’Asl a fronteggiare il pagamento del canone". Non solo, Natale punta il dito contro la volontà espressa dalla Regione “di valutare con il Ministero della Salute la possiblità di utilizzare ulteriori risorse (messe a disposizione dallo Stato) rispetto a quelle già previste dal suddetto piano finanzairio, in sostituzione parziale o totale di quelle individuate a carico del bialncio regionale“. Una frase ceh il consigliere Pd prende con un dietro front. "La regione vuole uscire? facendo pagare ai cittadini spezzini questa scelta" - rincara Natale.

Una prima risposta al consigliere del Pd arriva dall’assessore regionale alla sanità Gratarola: "La ginta regioanle ha dato atto che dei relativi oneri finanziari si terrà conto in sede di riparto del fondo sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni relative ai risparmi di gestione derivanti dalla dismissione dell’ospedale Sant’Andre e alla sua eventuale valorizzazione immobiliare".

Non si è fatta attendere la nota della Regione– "Come si deduce dal Piano di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e dal Piano Economico Finanziaerio (PEF) per la realizzazione del Nuovo Felettino, Il costo totale aggiornato ammonta a 264 milioni di euro: 104 milioni come quota statale del finanziamento ex art. 20, 97 milioni come quota di finanziamento privato a carico del concessionario, 63,2 milioni come quota a carico del bilancio regionale con la precisazione che 45,4 milioni sono relativi al costo di arredi e attrezzature impegnati sul bilancio. La restante quota parte a 17,8 milioni di euro trova copertura all’interno di una delibera di giunta del 2021 che ha come oggetto il Finanziamento regionale degli investimenti nel settore sanitario del bilancio di previsione 20212023 a favore dell’Asl 5. Non si tratta dunque ‘di promesse scritte sulla sabbia’ come il consigliere di opposizione Davide Natale sostiene, ma di atti concreti che sostengono l’operazione e quindi anche l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento".