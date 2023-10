Felettino, fine pena mai: "L’apertura del cantiere slitta di un altro anno". Botta e risposta sui fondi

L’apertura del cantiere slitta in avanti di un altro anno e i fondi a disposizione non verranno utilizzati per alleggerire il canone che per i prossimi 25 anni graverà sulle casse della Asl. Così, alla luce della risposta dell’assessore alla sanità ligure Angelo Gratarola, i consiglieri regionali Davide Natale (Pd) e Roberto Centi (Lista Sansa) tornano ad esprimere perplessità sulla gestione dell’eterno caso dell’ospedale Felettino, per la cui realizzazione sono stati già persi troppi anni e risorse. "Gli oltre 15 milioni del Fondo di sviluppo e coesione non saranno utilizzati per diminuire il peso dell’investimento privato nell’opera – incalza Natale – ma per alleggerire l’impegno di Regione Liguria. Purtroppo questo è ciò che ci aspettavamo". "Fa specie che in tutti gli aggiornamenti sulla ripartizione delle risorse non sia mai stata intaccata la quota di finanziamento a carico del privato di oltre 97 milioni – aggiunge Centi –. Quota che il privato prende in prestito dal pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, e poi chiede indietro, con gli interessi, sempre al pubblico, Asl 5, con un piano di rientro da 16 milioni annui".

La linea dell’opposizione è chiara ed è nettamente contraria all’impiego di risorse pubbliche per favorire gli investimenti privati. Ma la critica dei consiglieri riguarda anche l’incertezza e il reiterato dilatamento del cronoprogramma. "L’8 marzo 2022 ci era stato detto che i lavori sarebbero stati avviati a ottobre 2023 – ha spiegato il consigliere Natale – ma il 17 gennaio questo termine è stato spostato a gennaio del 2024. Oggi veniamo a sapere che, nella migliore dell’ipotesi, il cantiere prenderà vita solo nella tarda primavera del prossimo anno". Dubbi espressi anche dal consigliere Centi che sottolinea come anche se alcune date appaiono definite "ci sono voci come la verifica del progetto definitivo da parte di Rina Check Srl, gli atti di approvazione e la sottoscrizione del contratto con la Guerrato Spa che non hanno alcuna scadenza temporale". "Quel che manca ai consiglieri Natale e Centi è la memoria, oltre che la coerenza – replicano gli esponenti della Lista Toti –. Oggi che l’assessore Gratarola conferma di essere invece pronto a sostenere Asl5 nel pagamento del canone, loro si lamentano del contrario. Così per i ’ritardi’ nel via ai lavori". Le accuse vengono quindi rispedite al mittente dalla lista che fa capo al presidente della della Regione che ritiene che siano stati proprio gli errori commessi in passato a potare alla mancata realizzazione del Felettino anni fa".

Elena Sacchelli