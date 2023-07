Federico Rossi si racconta da solo Concerto al Brugnato 5 Terre Outlet

Federico Rossi cammina da solo e sbarca in Val di Vara, secondo ospite della rassegna Summer Nights organizzata dal Brugnato 5Terre Outlet Village, di cui sarà ospite questa sera per un evento gratuito che prenderà il via alle 21. Un solista che va sulle sue gambe, dopo essere stato il 50% del duo Benji (al secolo Benjamin Mascolo) & Fede, vero e proprio fenomeno musicale nato dal un’amicizia iniziata sul web, che sulla rete a corso fino a fare il botto e a sbarcare dalla dimensione virtuale a quella reale, tagliando traguardo dopo traguardo. Oltre dieci anni di sodalizio, per poi dirsi addio dopo aver conquistato pubblico e record, a partire dal doppio disco di platino per "Dove e quando", singolo del 2019 capace di arrivare in vetta alla classifica Top Singoli. Dal 2020, anno del divorzio, Rossi ha intrapreso la carriera da solista, già impreziosita da diversi successi, quali "Pesche" e "Non è mai troppo tardi", cui si è aggiunta da poco l’ultima hit "Maledetto mare": non il classico tormentone estivo, ma un brano che parte inevitabilmente dalla bella stagione per indugiare in stati d’animo dal retrogusto malinconico. Recentemente balzato alla ribalta delle cronache per il bacio dato ad una fan durante un’esibizione, attimo diventato virale in rete, avrà modo di dire la sua non solo con le canzoni, ma anche con le parole, anche parlando di questo episodio. Federico Rossi oltre ad eseguire sul palco di alcuni dei suoi successi, si racconterà infatti al microfono dello speaker di Radio Number One, partner della rassegna, Alvise Salerno, in un’intervista che toccherà tutti i momenti più significativi della sua carriera, dal momento d’oro che sta vivendo agli indimenticabili anni con il suo ex compagno di avventure Benji. Il calendario delle Summer Nights continuerà con Alex Britti (29 luglio), Mr Rain (30), Iva Zanicchi (5 agosto), Irene Grandi (12) e Corona De Souza (14).

C.T.