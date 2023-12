Federalberghi mette nel mirino la tassa di soggiorno

"Non è compito delle associazioni di categoria risolvere la situazione delle fogne lericine o partecipare alle luminarie natalizie". Così Federalberghi, associazione di Confcommercio che riunisce buona parte delle strutture alberghiere, interviene nuovamente sulla situazione in cui si trova il territorio di Lerici, dove solo pochi giorni fa sono state riaperte le due spiagge di San Terenzo e della Venere Azzurra. Nel mirino anche la questione della navetta bus, che "Federalberghi non ha mai pensato di abolire. Riteniamo tuttavia doverosa una riflessione su una rimodulazione delle corse e un’eventuale tariffazione considerato che attualmente il costo del servizio sfiora i cinquecentomila euro all’anno – dichiara il presidente Valerio Beghè –. Ci congratuliamo con il sindaco per aver dato seguito alle nostre rimostranze riguardo alle spiagge e aver fatto chiarezza, consentendo ai cittadini e agli imprenditori di guardare alla prossima stagione con maggiore tranquillità". L’associazione rilancia anche sulla tassa di soggiorno, con l’invito a rivederla "quantomeno nel periodo novembre-marzo, dove il costo inciderebbe in maniera significativa sull’andamento del turismo business. Le aziende hanno contratti blindati e tariffe bassissime da rispettare, l’inevitabile risposta sarebbe spostarsi in altri Comuni".