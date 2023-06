’Faros’ per le start up della Blue Economy "Impegno sul territorio"

È stato presentato nella sede di SunSpace ’Faros’, il programma di accelerazione dedicato a startup che sviluppano soluzioni innovative e sostenibili nei settori della Blue Economy e dell’innovazione portuale. ’Faros’ è alla sua seconda edizione - la prima a Taranto - e ha esteso la sua presenza col nuovo hub alla Spezia, fortemente voluto e sostenuto da Crédit Agricole Italia e Fondazione Carispezia, per promuovere un’economia del mare a sostegno dello sviluppo sostenibile. Faros è un programma triennale che ha l’obiettivo di accelerare la crescita di 12 startup ogni anno e coinvolge partner industriali di rilievo nazionale che insieme a CDP Venture Capital Sgr investiranno sul programma circa 5 milioni di euro con importanti ricadute per lo sviluppo dell’ecosistema startup ligure. "La partecipazione al progetto ’Faros’ da parte di Crédit Agricole Italia si colloca in continuità col percorso costruito negli ultimi anni sul territorio ligure in materia di innovazione ed economia del mare e testimonia il nostro impegno nell’ambito di progetti rivolti allo sviluppo in chiave green" commenta Roberto Ghisellini, condirettore generale di Crédit Agricole Italia. Le attività dell’hub della Spezia sono svolte in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, i co investitori Crédit Agricole Italia e Duferco, main partner Acciaierie d’Italia, la partnership istituzionale del Comune della Spezia, Fondazione Carispezia e PromoStudi La Spezia.