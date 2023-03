Farmacie, missione presidio Aperte alle nuove frontiere Ora la prevenzione oncologica

L’emergenza Covid 19 le ha fatte apprezzare ancor più di prima, con beneficio per l’utenza e per il sistema sanitario. Le farmacie hanno dimostrato le loro potenzialità di presidio sanitario oltreché di mero esercizio per la consegna e vendita dei farmaci. Questione di professionalità spendibili, umanità incarnata da chi indossa il camice bianco, Sos ministeriale e, a ruota, regionale e aziendale. Tamponi e vaccini (anche antinfluenzali) hanno rappresentato la punta dell’iceberg dei servizi erogati al di là delle risposte alle prescrizioni veicolate su ricette cartacee e digitali. Prenotazione delle visite specialistiche nell’Asl 5, servizio per il cambio del medico di famiglia e, ancora, elettrocardiogrammi e holter costituiscono le nuove frontiere dell’impegno. Ora una nuova funzione all’orizzonte: la prevenzione del tumore al colon retto.

"Stiamo interagendo con l’assessorato regionale alla Salute per capire come meglio strutturarci. C’è la nostra disponibilità ad ampliare la gamma dei servizi per concorrere a sgravare il sistema sanitario nazionale e ottimizzare, per nostro tramite, il rapporto con l’utenza, in questo caso le persone da 50 a 70 anni per le quali lo screening è previsto dalla legge ed è gratuito" annuncia Elisabetta Borachia, presidente regionale di Federfarma, delineando gli approdi previsti: la consegna e il ritiro della provetta per la raccolta delle feci da sottoporre al test per la ricerca - in laboratorio - del sangue occulto indizio del tumore che, in caso di riscontro positivo, innesca la colonscopia. "Non solo adempimenti tecnici in luogo delle procedure attuali delle lettere con provette a domicilio ma anche promozione della cultura della prevenzione del tumore" dice Borachia.

Corrado Ricci