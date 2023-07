Farmacie aperte in provincia di La Spezia, orari e recapiti

LA SPEZIA

Farmaceutica (diurno e notturno) Via Prione 263 - Tel. 0187-737183- Di Marola Via Fieschi 214 Tel 0187-731248 (ore 820)- Maimone Via Sarzana 717 Melara (ore 820)0187 -980949

PROVINCIA

ARCOLA E VEZZANO

Del Popolo Tel. 0187-994316

LEVANTO

Bardellini Tel.0187-808699

PORTOVENERE

Balzarotti (Le Grazie)

Tel. 0187-790015

LERICI

Padre Pio Tellaro

Tel. 0187-966705

VARESE LIGURE

Basteri Tel. 0187-842104

VAL DI VARA:

San Rocco (Piana Battolla)

Tel. 0187-930046

SARZANA

Accorsi piazza Pertini

Tel. 0187-620246

MARINELLA

Dott. Itria via B. Partigiane - Tel. 0187-64.014 dal lunedì al sabato 8,30-12.30 15,30-19.30 domenica fino alle 12.30

VAL DI MAGRA

LUNI

Di Luni

Tel. 0187-64647

SANTO STEFANO:

Salvan

Tel. 0187-699239