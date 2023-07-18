La Spezia
Acquista il giornale
CronacaFARMACIE
18 lug 2023
WhatsAppPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. FARMACIE

FARMACIE

LA SPEZIA

Di Marola (diurno e notturno) via Fieschi 214 - Marola - Tel. 0187-731248. Maimone (diurno e notturno) via Sarzana 717 - Melara - Tel. 0187-980949.

PROVINCIA

ARCOLA E VEZZANO

Vezzanese - Tel. 0187-512314

LEVANTO

Centrale - Tel.0187-808346

PORTOVENERE

Balzarotti – Le Grazie –

Tel. 0187-790015

LERICI

Giudici - Tel. 0187-967148

VARESE LIGURE

Basteri - Tel. 0187-842104

VAL DI VARA:

Comunale - Bolano

Tel. 0187-932196

SARZANA

Santa Caterina via variante Cisa 39 - Tel. 0187-610440

MARINELLA

Dott. Itria via B. Partigiane - Tel. 0187-64.014 dal lunedì al sabato 8,30-12.30 15,30-19.30 domenica fino alle 12.30

VAL DI MAGRA

LUNI

Filippi - Tel. 0187-648226

SANTO STEFANO:

Salvan - Tel. 0187-699239

WhatsAppPrint

© Riproduzione riservata