LA SPEZIA
Di Marola (diurno e notturno) via Fieschi 214 - Marola - Tel. 0187-731248. Maimone (diurno e notturno) via Sarzana 717 - Melara - Tel. 0187-980949.
PROVINCIA
ARCOLA E VEZZANO
Vezzanese - Tel. 0187-512314
LEVANTO
Centrale - Tel.0187-808346
PORTOVENERE
Balzarotti – Le Grazie –
Tel. 0187-790015
LERICI
Giudici - Tel. 0187-967148
VARESE LIGURE
Basteri - Tel. 0187-842104
VAL DI VARA:
Comunale - Bolano
Tel. 0187-932196
SARZANA
Santa Caterina via variante Cisa 39 - Tel. 0187-610440
MARINELLA
Dott. Itria via B. Partigiane - Tel. 0187-64.014 dal lunedì al sabato 8,30-12.30 15,30-19.30 domenica fino alle 12.30
VAL DI MAGRA
LUNI
Filippi - Tel. 0187-648226
SANTO STEFANO:
Salvan - Tel. 0187-699239